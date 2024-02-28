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Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Altındağ’da “Esnaf Buluşması” programında konuşuyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov’u kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov’u kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov’u kabul etti

TBMM

Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleşen kabulde, dost ve akraba iki ülke arasındaki güzel ilişkileri daha ileriye götürme arzusunda olduklarını söyledi.

Hükümetler arasındaki iyi ilişkileri destekleyecek nitelikte parlamenter diplomasinin imkanlarını kullanmak gerektiğini belirten Kurtulmuş, dostluk grupları arasında karşılıklı çalışmaların artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Balkanlardaki en temel önceliğinin güven ve istikrarın muhafazası olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Balkanların çok kültürlü, çok kimlikli yapısının dünya barışı için bir avantaja çevrilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balkan devletleri arasındaki sorunların karşılıklı rıza ve müzakereyle çözülmesi, bölge dışı aktörlerin ise soruna müdahil olmasının önüne geçilmesinin esas olduğunu belirtti.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmayı artırmak gerektiğini de ifade eden Kurtulmuş, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşları ile Bulgaristan kökenli Türk vatandaşlarının ülkeler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

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