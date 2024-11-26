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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla sonunun yaklaştığını görmektedir

Seval Ocak  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla sonunun yaklaştığını görmektedir

TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de "Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı" programında yaptığı konuşmada, "Zalim korkar, korktukça zulmünü artırır, artırdıkça sonunu hazırlar. Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla sonunun yaklaştığını görmektedir" dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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