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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Alagiç'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Alagiç'i kabul etti

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