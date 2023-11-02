Dolar
28.35
Euro
30.13
Altın
1,986.77
ETH/USDT
1,838.70
BTC/USDT
35,461.00
BIST 100
7,675.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'i ziyaret ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

Ahmet Nurduhan  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'i ziyaret ediyor

Saraybosna

Kurtulmuş'a, Saraybosna ziyaretinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu eşlik ediyor.

Kurtulmuş, Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisini ziyaret edecek Kurtulmuş, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Bosna Hersek'te bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sağanak etkili oluyor
TBMM'de kan bağışı kampanyası
Dağlıoğlu: Önümüzdeki aylarda birkaç hacimli yatırım projesinin gerçekleşeceğini düşünüyorum
Doğu kesimlerde yerel kuvvetli sağanak uyarısı
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'i ziyaret ediyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'i ziyaret ediyor

Cumhuriyet'in 100. yılında tarihi Mostar Köprüsü Türk bayrağının renklerine büründü

AFAD, Bosna Hersek'teki sel müdahale tatbikatına katılıyor

Milli Savunma Bakanlığından Bosna Hersek savunmasına destek

Milli Savunma Bakanlığından Bosna Hersek savunmasına destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet