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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Cvijanovic ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.

Ahmet Nurduhan  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Cvijanovic ile görüştü

Saraybosna

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek ziyareti kapsamında, Cvijanovic ile başkent Saraybosna'daki Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı binasında görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri, güncel küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

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