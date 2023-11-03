TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Cvijanovic ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.
Saraybosna
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek ziyareti kapsamında, Cvijanovic ile başkent Saraybosna'daki Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı binasında görüştü.
Görüşmede, Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri, güncel küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.