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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq'ı kabul etti

Ali Kemal Akan  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq'ı kabul etti

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı kabul etti.

Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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