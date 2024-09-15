TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Nuri Paşa'yı ve komutasında düşmana karşı yiğitçe savaşan tüm kahramanları, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Aziz hatıraları yad, ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.
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Kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Nuri Paşa’yı ve komutasında düşmana karşı yiğitçe savaşan tüm kahramanları, saygıyla ve rahmetle anıyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 15, 2024
Aziz hatıraları yâd, ruhları şad olsun. pic.twitter.com/EaSjjjVwia