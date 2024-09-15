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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Duygu Yener  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Nuri Paşa'yı ve komutasında düşmana karşı yiğitçe savaşan tüm kahramanları, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Aziz hatıraları yad, ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.

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