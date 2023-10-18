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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ali Kemal Akan  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı hedefimize Azerbaycan ile omuz omuza yürüyoruz. Birliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.

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