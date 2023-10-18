TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı hedefimize Azerbaycan ile omuz omuza yürüyoruz. Birliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.