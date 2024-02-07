TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.
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Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Azerbaycan'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İlham Aliyev'i tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarının, tek millet-iki devlet anlayışı ile ortak hedeflere birlikte yürüdüğümüz dost ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.