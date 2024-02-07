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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Ali Kemal Akan  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı

TBMM

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Azerbaycan'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İlham Aliyev'i tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarının, tek millet-iki devlet anlayışı ile ortak hedeflere birlikte yürüdüğümüz dost ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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