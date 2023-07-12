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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Ruslan Rehimov  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Aliyev de teşekkür ederek Kurtulmuş'tan selamını Erdoğan'a iletmesini rica etti.

Aliyev, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimlerinde sağlanan başarıdan dolayı Kurtulmuş'u tebrik etti.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, parlamentolar arası alan da dahil olmak üzere her alanda başarılı şekilde gelişmesinden memnuniyetle bahsedilen görüşmede, Kurtulmuş'un ziyaretinin ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatının daha da güçlendirilmesinin ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) kapsamındaki işbirliğinin pekiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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