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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AYM Başkanı Arslan'a iadeiziyarette bulundu

Ali Kemal Akan  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AYM Başkanı Arslan'a iadeiziyarette bulundu

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'a iadeiziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret, basına kapalı yapıldı.

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