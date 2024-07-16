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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej'i kabul etti

Aykut Yılmaz  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kadzadej'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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