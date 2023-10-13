TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milli Mücadele'mizin merkezi, Anadolu'nun kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Millî Mücadele'mizin merkezi, Anadolu’nun kalbi Ankara’nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/IESr5W84Uz— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 13, 2023
Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşuna ilişkin TBMM kararına ait belgeyi de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.