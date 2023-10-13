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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı

Duygu Yener  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milli Mücadele'mizin merkezi, Anadolu'nun kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşuna ilişkin TBMM kararına ait belgeyi de paylaştı.

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