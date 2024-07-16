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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya’yı kabul etti

Ali Kemal Akan  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya’yı kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’yı kabul etti.

Meclis’te basına kapalı gerçekleşen kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ile Basri Bağcı da yer aldı.

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