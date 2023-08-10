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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.

Aynur Ekiz  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anafartalar Zaferi, milletimiz için kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin yiğitlik dolu en parlak sayfalarındandır. Binlerce askerimizin bağımsızlık mücadelesiyle elde ettiği bu zafer, gelecek nesillere her daim güncellenecek şehadet davasını miras olarak bırakmıştır." ifadelerine yer verdi.

Anafartalar Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla yad eden Kurtulmuş, şehitleri rahmetle andı.


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