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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda “Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni”nde konuşuyor. Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan Filistin’e destek yürüyüşü Belçika’da devam ediyor. Protestocular AB Konseyi’nin düzenlendiği Brüksel’de Gazze’ye destek gösterisi gerçekleştiriyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anadolu Sivil Toplum Platformu temsilcilerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20 ilden gelen Anadolu Sivil Toplum Platformu temsilcilerini kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anadolu Sivil Toplum Platformu temsilcilerini kabul etti

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