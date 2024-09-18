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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg’u kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg’u kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg’u kabul etti

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