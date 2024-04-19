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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan özel oturumuna başkanlık yapacak

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak.

Ali Kemal Akan  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan özel oturumuna başkanlık yapacak

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis'te özel etkinlikler düzenlenecek.

Meclis bahçesinde 20 Nisan Cumartesi günü başlayacak kutlamalar kapsamında bilim şenliği, çocuk film gösterimi, 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri, mapping, ışık, lazer gösterisi gibi etkinlikler yapılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22 Nisan Pazartesi günü 28 ülkeden gelecek dünya çocuklarını kabul edecek.

Kurtulmuş, etkinlikler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "TBMM Kupası" ve Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "23 Nisan Ulusal Egemenlik" temalı yarışmaların ödül törenine katılacak. Törende TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan çocuklar da yer alacak. Kurtulmuş, TBMM Şeref Holü'nde yer alacak sergiyi de ziyaret edecek.

Aynı gün TBMM Genel Kurulu "23 Nisan Çocuk Özel Oturumu" ile toplanacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un oturumun açılışını yapmasının ardından Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek çocuk başkana ve çocuk katip üyelere devredilecek. Bu oturumda Genel Kurulu çocuklar yönetecek.

23 Nisan'daki kutlamalar

Kutlamalar kapsamında, 23 Nisan Salı günü TBMM'deki Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak.

Daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Kurtulmuş, Milli Mücadele'nin yönetildiği Birinci Meclis'teki anma törenine katılacak, daha sonra Mermerli Salon'da TBMM'nin açılışının 104. yılı dolayısıyla kutlamaları kabul edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sembolik olarak makamını bir çocuk başkana devredecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirilecek 23 Nisan özel oturumunda Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileri konuşacak. Kutlamalar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyonla devam edecek.

Tören Salonu'nda 25 Nisan Perşembe günü de Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda "Çocuk Zirvesi" gerçekleştirilecek.

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