TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: 1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını bildirdi.
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