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Politika

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: 1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını bildirdi.

Adem Balta   | 08.03.2021
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: 1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı

TBMM

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