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Politika

TBMM Adalet Komisyonunda 2. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlandı

TBMM Adalet Komisyonunda 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Sinan Uslu   | 03.06.2020
TBMM Adalet Komisyonunda 2. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlandı

TBMM

TBMM Adalet Komisyonunda 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile AK Partili 128 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif görüşülüyor.

Güler, hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan 63 maddelik ikinci yargı paketine ilişkin bilgi verdi.

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