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Politika

TBMM, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine karşı bildiri yayımlayacak

Sinan Uslu   | 26.04.2021
TBMM, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine karşı bildiri yayımlayacak

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te düzenlenen İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM'nin, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşı bildiri yayımlayıp yayımlamayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, konunun değerlendirildiğini belirtti.

Şentop, "Bildirinin yarın TBMM Genel Kurulunda, TBMM Kararı şeklinde ele alınmasının doğru olacağını düşünüyoruz." dedi.

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