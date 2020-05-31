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Politika

TBMM 48 günlük aranın ardından çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesi için mesai yapacak

Meclis, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başlayacak. Genel Kurulda çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

Sinan Uslu   | 31.05.2020
TBMM 48 günlük aranın ardından çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesi için mesai yapacak

TBMM

Meclis, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başlayacak.

"Yeni normal" düzende çalışmalarına yeniden başlayacak olan TBMM Genel Kurulu, 2 Haziran Salı günü toplanacak.

Mecliste bu süreçte çalışmalar sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülecek.

Genel Kurulda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi ele alınacak.

Düzenlemeye göre, çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek; sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak. Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, jandarma hizmetleri sınıfına dahil edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek.

Komisyonlar

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 2 Haziran Salı günü toplanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklifle, Türk Rekabet Hukuku mevzuatına, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin kazandırılması da amaçlanıyor.

TBMM Adalet Komisyonu, 3 Haziran Çarşamba günü toplanarak hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 3 Haziran'da toplanarak Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nu görüşecek.

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