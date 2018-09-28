Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Madem ki bu yola hizmet için çıktık, taş üstüne taş koymadığımız her gün bizim için vebaldir, sorumluluktur." dedi.

Fotoğraf: AA / Kamil Altıparmak

MANİSA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millete hizmet parolasıyla yola çıktıklarını belirterek, "Madem ki bu yola hizmet için çıktık, taş üstüne taş koymadığımız her gün bizim için vebaldir, sorumluluktur. Bu bilinç ve inançla çalışacağız." dedi.

Manisa'daki temasları kapsamında memleketi Kula ilçesine geçen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Kula Şehitliği'ne ziyarette bulundu, dua etti.

Kula Kaymakamlığı, Kula Belediyesi ve AK Parti Kula İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra Kula Doğalgaz Merkez Şebeke Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, görevine başladıktan sonra memleketine ilk kez geldiğini belirterek, "İnşallah bu vesileyle sılayı rahimlerimiz devam edecek. Baba ve ata ocağımız Kula da ülkemizin her karış toprağı gibi bizim için çok önemli." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, yola millete hizmet amacıyla çıktıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'yi baştan sona saran tesisleşme ve kalkınma hamlesinin temelinde milletimize hizmet aşkı yatıyor. Bu aşkla milletimize hizmette asla sınır tanımayacağımızı biliyoruz. Bu makamlar milletin bize emaneti. Bizim işimiz bugünle sınırlı değil. Görevimiz, bugün atacağımız adımlarla yarınlarımızı, ülkemizi geleceğe hazırlamak. Bu anlamda yükümüz ağır, görevimiz çetin ve değerli."

Taşıdığı görev ve sorumluluğun farkında olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Madem ki bu yola hizmet için çıktık, taş üstüne taş koymadığımız her gün bizim için vebaldir, sorumluluktur. Bu bilinç ve inançla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Türk milletinin 15 Temmuz'dan sonra yeni bir Türkiye'ye uyandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin ne kadar büyük, milletimizin ne kadar cesur olduğunu, istikbali ve istiklali uğrunda nasıl bir dirayete sahip olduğunu tüm dünya gördü, idrak etti. Biliyoruz ki ülkemizin geleceğe yürüyüşünü asla durduramayacaklar, hiçbir plan bu ülkeyi esir alamayacak. Biz bu ülkenin insanlarına inanıyor ve güveniyoruz. Her alanda güçlü, tarihine yakışır yeni bir Türkiye inşa etmenin davasındayız. Sizden aldığımız emaneti hakkıyla taşımanın bu ülkenin kaynaklarını bu ülkenin insanlarına harcamanın derdindeyiz."

Bakan Kasapoğlu, temel atma töreninin ardından İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ve Kula'da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan spor kompleksini ziyaret etti.

Muhabir: Ahmet Bayram