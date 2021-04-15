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Politika

Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemeleri kanun teklifi yasalaştı

Ahmet Alp Özden   | 15.04.2021
Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemeleri kanun teklifi yasalaştı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

TBMM

Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, ücretsiz izin ve sigorta prim desteği düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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