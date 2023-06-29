Dolar
26.06
Euro
28.33
Altın
1,895.50
ETH/USDT
1,867.90
BTC/USDT
30,731.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bir karış ekilmeyen toprağımız kalmasın istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bir karış ekilmeyen toprağımız kalmasın istiyoruz. Bununla ilgili en büyük problemlerden biri veraset ile ilgili problemler." dedi.

Bilal Kahyaoğlu, Erkut Kargın  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bir karış ekilmeyen toprağımız kalmasın istiyoruz Fotoğraf: Erkut Kargın - AA

Kastamonu

Bakan Yumaklı, Kastamonu Valiliğindeki bayramlaşma töreninden sonra Kastamonu Belediyesini ziyaret etti, ardından Nasrullah Camisi çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremin tarihin en büyük felaketlerinden biri olduğunu söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Yumaklı, "Böyle bir yıkımdan kalkabilecek sadece Türk milletiydi. Bunun altından da kalktık, kalkacağız. Daha yapacak çok işimiz var." ifadesini kullandı.

Daha fazla ve verimli üretim için elinden gelen çabayı göstereceğini vurgulayan Yumaklı, hem Kastamonu'da hem de Türkiye genelinde eskimeyecek politikaları gündeme getireceklerini belirtti.

Türkiye'de hangi ürünün en iyi şekilde nerede üretileceğinin Bakanlık tarafından belirleneceğine işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili üreticilerimizin mihmandarlığını yapacağız, onları yönlendireceğiz. Onların kazanmasını, Türkiye'nin kazanmasını sağlayacağız. Diğeri ise bir karış ekilmeyen toprağımız kalmasın istiyoruz. Bununla ilgili en büyük problemlerden biri veraset ile ilgili problemler. 10-20 dönümlük bir yerin 5 varisi var. 4'ü izin veriyor, biri izin vermediği zaman oraya bir şey ekilemiyordu. Şimdi bunu şu şekilde kanunlaştırdık. 5 Nisan'da kronometreye basıldı ve devam ediyor. Eğer 2 yıl herhangi bir arazi ekilmemiş ise devlet diyecek ki, 'Buranın mülkiyetine karışmıyorum, mülkiyeti sizin ama burayı ekmemişsiniz, buranın kullanım hakkını alıyoruz'. Önce bulunduğu köyde, sonra mahallede, ilçede, ilde ilan edeceğiz. Boş yer, kim istiyorsa buyursun gelsin, burayı eksin. Ondan bir kira parası alacağız. Aldığımız kira parasını da mülkiyetine sahip kimse onların hesaplarına yatıracağız. Böylece, 'Benim değil mi istediğimi yaparım.' diyenlere, 'Mülkiyeti senin olabilir ama bu milli bir servettir, boş bırakamazsın, istediğini yapamazsın.' dedi bu devlet. Biz de bunun uygulayıcısı olacağız."

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü katıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kasapların kıyma mesaisi başladı
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
İzmir'de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bir karış ekilmeyen toprağımız kalmasın istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bir karış ekilmeyen toprağımız kalmasın istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı

Kastamonu'da bıçakçıların "kurban" mesaisi

Bozkurt'ta heyelan nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan yol onarılarak ulaşıma açıldı

Bozkurt'ta heyelan nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan yol onarılarak ulaşıma açıldı
Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'nın Kurban Bayramı tatilinde hedefi 50 bin ziyaretçi

Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'nın Kurban Bayramı tatilinde hedefi 50 bin ziyaretçi
Milli Mücadele'de cephane taşınmasında kullanılan İnebolu denk kayığının örneği yapıldı

Milli Mücadele'de cephane taşınmasında kullanılan İnebolu denk kayığının örneği yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet