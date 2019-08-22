Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türkiye genelinde 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi bekleniyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi bekleniyor, bunun içinde çekirdekli ve diğerleri de var." dedi.
İzmir
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye genelinde 2019'da 4,2 milyon ton yaş üzüm üretimi bekleniyor, bunun içinde çekirdekli ve diğerleri de var. Kuru üzüm rekoltesinin de 300 bin tonun fevkinde olması bekleniyor." dedi.
Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarına değinen Bakan Pakdemirli, "Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de tedbir almamız gerekirse onunla ilgili de bakarız ama orada da piyasa iyi görünüyor." ifadesini kullandı.
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