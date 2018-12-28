Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "CHP'nin bir laf siyaseti var. Milletin terazisi en güzel terazidir ve millet de CHP'ye yine hak ettiğini verecektir." dedi.

BURDUR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün illerini dolaştıklarını belirterek, Mehmet Akif'in şehri Burdur'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin parlamenter sistemden, başkanlık sistemine geçtiğine işaret eden Pakdemirli, 70'li yıllarda Türkiye'de terör, istikrarsızlık, makarna, salça, sigara kuyrukları olduğunu anımsattı.

"Koalisyonlar hakikaten başarı üretmiyor." diyen Pakdemirli, 80'li yıllarda Turgut Özal ile ciddi atılım ve prangaların kırılması dönemini yaşadıklarını anlattı.

AK Parti'nin kuruluş itibarıyla hizmet partisi olduğunu, tek başına iktidarın neler yapılabildiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye her alanda ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tarım ve su alanında da büyük işler yapıldığına değinen Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Geçen plan bütçe komisyonunda genel kurulda bütçemizi savunurken, İYİ Parti Isparta Milletvekili Hanımefendi dedi ki 'Demirel'in yaptıklarına teşekkür etmek lazım.' HES'lerle ilgili kurulu güçten bahsetti. Ben de çıktım dedim ki tüm Cumhuriyet tarihinde 2002'ye kadar 12 bin 500 megavatlık kurulu gücü varmış Türkiye'nin. Bugün itibarıyla 28 bin megavat. Yani 80 yılda yapılanı 16 yılda biz misline daha katlamışız ve daha fazlasını koymuşuz. Şunu söyledim, 'Her kim çivi çaktıysa, buna teşekkür ederim ama başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemiz gerekmiyor mu?' dedim. Burdur'da son 16 yılda 1 milyar liranın üzerinde hibemiz var. Tarımsal hasılamız beş misli artmış, 2 milyar liraya gelmiş."

Genç çiftçi projesi kapsamında 14 milyon lira dağıttıklarını, 14 bin dekar merayı ıslah ettiklerini anlatan Pakdemirli, 120 dere ıslahını yaptıklarını, 92 milyon fidan diktiklerini, şehir ve bal ormanları kurduklarını vurguladı.

Kırsal kalkınma ve hibelerde 30 milyona yakın hibeleri bulunduğunu belirten Pakdemirli, büyükbaş hayvan sayısının yüzde 90 arttığını bildirdi.

"İşimiz lafımızın ötesinde"

Burdur'da yaptıkları diğer yatırımları da anlatan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"İşimiz lafımızın ötesinde. AK Parti kadroları önce iş yapıyor, laf üretmiyor. Ama karşıda CHP'nin bir laf siyaseti var. Şimdi de yeni bir slogan çıkarmışlar, dün itibarıyla bunu açıkladılar. 'Mart'ın sonu bahar' diye. Ben de onlara diyorum ki fazla heveslenmesinler, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Milletin terazisi en güzel terazidir ve millet de CHP'ye yine hak ettiğini verecektir. Ben bundan eminim. Bizi eleştiriyorlar, 'Samana muhtaç ettiniz.' diyorlar. Biraz matematik. Eğer bizi eleştirecek bir şey bulamıyorsanız ben eleştirecek bir şey bulayım size vereyim. Eğer malzeme bulamıyorsanız biz size malzeme temin edelim. Türkiye'nin saman ithalatı 9 bin ton. Türkiye'nin saman ihtiyacı 66 milyon ton, on binde bir ama bunu milletvekilleri, grup başkanvekilleri, genel başkanları ağızlarında her hafta çiğnemekten çekinmiyorlar."

"Muhalefetin varlığından dolayı da seviniyorum. Böyle muhalefet olduğu sürece de AK Parti'nin varlığı inşallah ilelebet devam edecektir." diyen Pakdemirli, hoş sedanın sürmesi, yanlış ellerle ülkenin yönetilmemesi gerektiğini kaydetti.

Muhabir: Ayşe Yıldız