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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzattık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "ÇKS kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 10.07.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzattık

Tokat
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "ÇKS kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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