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Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşuyor Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Selçuk, konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşuyor
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Politika

Tansu Çiller: Türkiye sandıkta birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak

Eski başbakanlardan Çiller, "Ben inanıyorum ki sandığa gidilecek ve o sandıkta Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak." dedi.

Etem Geylan   | 24.03.2019
Tansu Çiller: Türkiye sandıkta birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak

İstanbul

Yenikapı'daki Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan Eski başbakanlardan Tansu Çiller, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Önümüzdeki 4,5 yılı nasıl geçireceğiz meselesi var sadece, istikrarsız bir Türkiye'de kısır döngülerle mi geçireceğiz bunu, yoksa istikrarla çözüme mi yöneleceğiz? Hep birlikte daha büyük bir Türkiye mi? Ben inanıyorum ki bugün, bir hafta sonra sandığa gidilecek ve o sandıkta Türkiye birlik ve beraberlik içinde yine istikrarına sahip çıkacak. Birlikte yürüyüşle Türkiye'yi gelecekteki nesillerin daha güzel Türkiye'sine, daha büyük Türkiyesi'ne birlikte taşıyacağız."

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