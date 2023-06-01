Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.