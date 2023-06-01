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Politika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Mehmet Tosun  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Suudi Arabistan Veliaht Prensi El Suud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da değerlendirildi.

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