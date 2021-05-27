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Politika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo'dan Türkiye'ye destek teşekkürü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo, "Türkiye halkına ve devletine zor zamanlarda bize verdikleri destek için özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Ogün Duru   | 27.05.2021
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo'dan Türkiye'ye destek teşekkürü

Ankara

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