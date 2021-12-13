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Politika

Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Aynur Ekiz   | 13.12.2021
Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

TBMM

Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

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