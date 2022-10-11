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Politika

Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Türkiye'nin Libya'ya giden Türk bandıralı bir geminin denetlenmesini kabul etmemesine ilişkin tüm benzer taleplerin reddedildiğini bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 11.10.2022
Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Libya'ya giden Türk bandıralı bir geminin denetlenmesini kabul etmemesine ilişkin, Türk bandıralı bir gemiye 2 yıl önce gayrimeşru şekilde çıkılmasının ardından ilkesel olarak tüm benzer taleplerin reddedildiğini bildirdi.

Sözcü Bilgiç, Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü (EUNAVFOR MED) İrini Operasyonu’nun Twitter hesabında "Türkiye'nin, tartışmalı İrini Operasyonu kapsamında Libya'ya giden Türkiye bandıralı bir ticari gemiye denetim izni vermediğini" belirten paylaşımına yanıt verdi.

Paylaşımında Türkiye'nin İrini Operasyonu'nun tarafsızlığını, meşruiyetini ve amacını ilk günden itibaren sorguladığını belirten Bilgiç, "Kasım 2020'de Türkiye bandıralı bir ticari gemiye, bayrak devleti Türkiye'nin rızası olmadan gayrimeşru şekilde çıkılmasından sonra Türkiye ilkesel olarak tüm benzer talepleri reddediyor." ifadesini kullandı.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından 31 Mart 2020'de başlatılmıştı.

Operasyon, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.

Operasyon, taraflı eylemleri nedeniyle eleştiriliyor.

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