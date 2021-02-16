Soylu ve Akar, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bilgi verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ayrı ayrı ziyaret etti.
TBMM
Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki makamında gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, Soylu ve Akar'ın, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.
Soylu ve Akar'dan Akşener'e ziyaret
Bakan Soylu ile Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Soylu ve Akar'ın, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.
Görüşme sonrası gazetecilerin "İçeride neler konuşuldu?" sorusuna Bakan Akar, "Malum konular." yanıtını verdi.
TBMM'ye geçen Soylu ve Akar'ın Genel Kurul'da, milletvekillerini bilgilendirmek üzere konuşma yapması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.