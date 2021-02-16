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Politika

Soylu ve Akar, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bilgi verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ayrı ayrı ziyaret etti.

Ertuğrul Subaşı, Muhammed Boztepe   | 16.02.2021
Soylu ve Akar, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bilgi verdi Fotoğraf: Barış Oral / AA

TBMM

Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki makamında gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, Soylu ve Akar'ın, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Bakanlar Soylu ve Akar'dan CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. ( Barış Oral - Anadolu Ajansı )

Soylu ve Akar'dan Akşener'e ziyaret

Bakan Soylu ile Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Soylu ve Akar'ın, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Görüşme sonrası gazetecilerin "İçeride neler konuşuldu?" sorusuna Bakan Akar, "Malum konular." yanıtını verdi.

TBMM'ye geçen Soylu ve Akar'ın Genel Kurul'da, milletvekillerini bilgilendirmek üzere konuşma yapması bekleniyor.

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