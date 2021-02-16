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Sakarya’da kar yağışı etkili oluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti
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Politika

Soylu ve Akar, Kılıçdaroğlu'na PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin bilgi verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

Ertuğrul Subaşı   | 16.02.2021
Soylu ve Akar, Kılıçdaroğlu'na PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin bilgi verdi Fotoğraf: Barış Oral / AA

TBMM

Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki makamında gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, iki Soylu ve Akar'ın, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Bakanlar Soylu ve Akar'dan CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. ( Barış Oral - Anadolu Ajansı )

Soylu ve Akar'ın TBMM Genel Kurulunda, Meclisi bilgilendirmek üzere konuşma yapması bekleniyor.

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