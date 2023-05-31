Dolar
20.75
Euro
22.18
Altın
1,963.40
ETH/USDT
1,862.80
BTC/USDT
27,028.00
BIST 100
4,886.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Mehmet Tosun  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, kapakları açıldı
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
Sağanak bazı illerde taşkınlara ve su baskınlarına yol açtı
Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Bangladeş Başbakanı Vecid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Bangladeş Başbakanı Vecid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

IKBY Başkanı Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet