Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.