Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Psenica Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Psenica ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.