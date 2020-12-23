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Politika

Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mehmet Tosun   | 23.12.2020
Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Emin Sansar /AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Psenica Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Psenica ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

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