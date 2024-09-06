Siyasiler aktivist Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesine tepki gösterdi
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Batı Şeria'nın Nablus kentinde işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Eli kanlı İsrail ve hükümeti, yaptıkları katliamların, aldıkları canların hesabını tarih ve insanlık önünde ödeyecektir."
Sırakaya:Tüm ülkeleri, insanlığı bu vahşete alıştırmamaya davet ediyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesini lanetledi.
Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:
"Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail'i protesto etmek için gösteriye katılan vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından katledilmesini lanetliyorum. Sivil aktivist merhum Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Batı Şeria'da, Gazze'de ve Filistin'de soykırım anlayışıyla insanlığın ayaklar altına alınması sadece bölgenin ve Müslümanların değil tüm dünyanın derdi olmalıdır. İsrail ve savaş kabinesinin, savaştan, istikrarsızlıktan ve problemden beslenmesine sessiz kalmak, işlenilen bu savaş ve insanlık suçlarına ortak olmaktır."
Sırakaya, "İsrail'in bu saldırganlığına karşı tüm ülkeleri, hükümetleri, uluslararası kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerini, tavır almaya, insanlığı bu vahşete alıştırmamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.