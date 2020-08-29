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Politika

Siyasi partilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrikleri

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fırat Taşdemir   | 29.08.2020
Siyasi partilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrikleri

Ankara

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, Türk ve İslam dünyasında yaşayan herkesi sahiplendiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Atlas Okyanusu'ndan Japon Denizi'ne, Türkçe konuşan, 'Türküm' diyen soydaşlarımız da bizim, Arakan'dan Libya'ya, Yeni Zelanda'dan Norveç'e, 'La ilahe illallah' nidasıyla, hasretle, umutla, ay yıldızlı al bayrağın şefkatli gölgesini bekleyen mazlum Müslüman kardeşlerimiz de bizim. Sultan Alparslan da bizim, Gazi Mustafa Kemal de bizim. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Temel Karamollaoğlu da yazılı açıklamasında, 30 Ağustos Zaferi'nin birçok önemli mana barındırdığına işaret ederek, "98 yıl önce bugün, kahraman ordumuzun 'Ya İstiklal Ya Ölüm' parolasını şiar edinmesi sonucunda, büyük imkansızlıklara rağmen emperyalizme şiddetli bir tokat indirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin asıl gücünü, top ve tanktan önce imanlı evlatların oluşturduğunu anlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Manda ve himayeyi kabul etmeyen, tam bağımsızlık yolunda canını vermeyi göze alan Milli Mücadele kahramanları, Anadolu'da icra edilmeye çalışılan Haçlı Seferi'ni göğüslerindeki bu iman ile söndürmüşlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

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