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Politika

Sinan Oğan: HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı

Sinan Oğan, "HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bizi eleştiriyorlar. Ne yapsaydım, bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana gelip kendimi mi inkar etseydim?" ifadesini kullandı.

Ferdi Türkten  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Sinan Oğan: HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı

Ankara

Sinan Oğan, "Bugün geldiğimiz noktada HDP, Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirmiştir. HDP'nin 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediği yerde Türk milliyetçileri olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Oğan, "(Zengezur) Bu koridora halel getirecek her tür girişimin karşısındayım. Karabağ'da bir başarı sağlandı ama o başarıyı boğmak isteyen bir yapı olduğunu unutmamak lazım." ifadesini kullandı.

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