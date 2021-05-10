Euro
10.05
Dolar
8.26
BIST 100
1,458.42
Altın
1,841.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

Sinan Uslu   | 10.05.2021
Sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

TBMM

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak
Karantinada egzersiz yapmamak hastalıklara davetiye çıkarıyor
BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 673 bini aştı

Benzer haberler

Sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

Sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

Malatya'da CHP Kale ilçe başkanının kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edildi

AK Parti'den, CHP'ye yönelik 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı animasyon

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu