Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı
TBMM'de, 18 yaşından küçüklerin BES kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanmasını da içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
TBMM
TBMM Genel Kurulunda, 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Erhan Usta, pandemi sürecinde herkes, bütün sektörler bedel öderken kamu-özel iş birliği projeleri yapan hükümete yakın müteahhitlerin "tıkır tıkır dolar üzerinden paralarını almaya devam ettiklerini" söyledi.
Türkiye’nin pandemide vatandaşa yapılan hibe yardımlarında en arka sıralarda bulunduğunu öne süren Usta, "Yolsuzluk, özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi uluslararası endekslerde Afrika ülkelerinin bile gerisine düşmüş bir Türkiye. Şimdi, böyle bir Türkiye manzarasında AK Parti'li milletvekillerinin getirdiği kanun teklifine bakıyoruz, içerisinde hiçbir şey yok. Milletin sorununu çözecek, makro bir perspektifi olan bir kanun teklifi değil, bir bütünlüğü yok, bir amacı yok." dedi.
"Bozduklarını dahi tamir edemiyorlar" ifadesini kullanan Usta, "Türkiye’ye zaman kaybettiriyorlar; Türkiye gitgide yoksullaşıyor, Türkiye'nin ve milletin sıkıntıları giderek artıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin yapısal bir tıkanma yaşadığını savunan Usta, "Yapısal tıkanmayı küçücük müdahalelerle çözmeye çalışıyorlar, o müdahaleleri dahi yapamıyorlar. Yapısal tıkanmalar ancak yapısal reformlarla açılır. Fakat bunu getirecek ne bir siyasi irade var ne bir ekip var ne de bir bilgi var; bunların hiçbirinin olmadığı bir iktidar anlayışı var." diye konuştu.
Usta, Türkiye'nin yapısal anlamdaki bütçe açığının emsal ülkelere göre çok yüksek olduğunu ileri sürdü.
"Pek çok destek paketi hayata geçirildi"
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, kovid-19 pandemisinin hayatları tehdit ettiği gibi yaşam şekli ve ekonomileri de etkilediğini ifade etti.
Hükümetin esnafa, çiftçiye, sanayiciye, KOBİ'lere, turizm sektörüne ve dar gelirlilere 186 milyar lira doğrudan destek sağladığını, ödemelerin ertelenmesi, uygun kredi imkanlarının sağlanması, istihdam destekleri gibi pek çok paketi hayata geçirerek toplamda 660 milyar lira destekle vatandaşın yanında olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgının yarattığı yaraları sarmayı ve salgın sonrası dönemde sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeyi ana hedef alan 2021 Yılı Yeni Ekonomik Reform Eylem Planı'nı açıkladığını anımsatan Güneş, makroekonomik politikalar ve yapısal politikalar olmak üzere iki ana başlık altında toplanan yeni Ekonomik Reform Eylem Planı takviminin de açıklandığını belirtti.
Güneş, kanun teklifinde Erdoğan'ın mart ayında açıkladığı reform paketinde takvime bağlanmış 7 maddeyi de içeren Sigortacılık Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.
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