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Politika

Şentop'un adaylık başvurusu TBMM'ye sunuldu

AK Parti Grup başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.

Adem Balta   | 03.07.2020
Şentop'un adaylık başvurusu TBMM'ye sunuldu

TBMM

AK Parti Grup başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.

TBMM Başkanı Şentop, "Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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