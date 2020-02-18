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Politika

Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın 'Müslüman Yunan azınlık' ifadesine tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınıyorum. Batı Trakya Türklüğü vardır ve var olmaya devam edecektir." dedi.

Alper Atalay   | 18.02.2020
Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın 'Müslüman Yunan azınlık' ifadesine tepki

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınadığını ifade ederek, Batı Trakya Türklüğünün var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirtti. 

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınıyorum. Batı Trakya Türklüğü vardır ve var olmaya devam edecektir. Tarihimizin aziz nişanesi olarak Rumeli'de yaşayan kardeşlerimiz emin olsunlar ki Türkiye daima yanlarındadır." ifadelerine yer verdi.

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