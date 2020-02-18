Şentop'tan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın 'Müslüman Yunan azınlık' ifadesine tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınıyorum. Batı Trakya Türklüğü vardır ve var olmaya devam edecektir." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınadığını ifade ederek, Batı Trakya Türklüğünün var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirtti.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınıyorum. Batı Trakya Türklüğü vardır ve var olmaya devam edecektir. Tarihimizin aziz nişânesi olarak Rumeli’de yaşayan kardeşlerimiz emin olsunlar ki, Türkiye daima yanlarındadır.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 18, 2020
Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Batı Trakya Türklüğünü yok sayan ırkçı beyanını şiddetle kınıyorum. Batı Trakya Türklüğü vardır ve var olmaya devam edecektir. Tarihimizin aziz nişanesi olarak Rumeli'de yaşayan kardeşlerimiz emin olsunlar ki Türkiye daima yanlarındadır." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.