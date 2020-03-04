Şentop'tan sığınmacılara ateş açan Yunan güvenlik güçlerine kınama
TBMM Başkanı Şentop, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriyeli sığınmacılara gerçek mermilerle ateş açan Yunanistan güvenlik güçlerinin insanlık dışı tutumunu kınadığını belirtti.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk&insanlık dışı tutumlarını kınıyorum. Avrupalı Devletler, destekledikleri Yunanistan’ın bu vahşi tavrından utanç duymalı. pic.twitter.com/9wEsXvqE2U— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 4, 2020
Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum. Avrupalı Devletler, destekledikleri Yunanistan'ın bu vahşi tavrından utanç duymalı." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.