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Politika

Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki: Milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Alper Atalay   | 10.01.2021
Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki: Milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir

TBMM

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mustafa Şentop, "Sözde cumhurbaşkanı ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek, herkesin vazifesidir." açıklamasını yaptı.

Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir."


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