Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,817.60
BTC/USDT
29,400.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aşırı sağcı Yahudi gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Şam Kapısı’nda toplanarak “bayrak yürüyüşü” düzenliyor.
logo
Politika

Şentop: Toprağa dikilen her fidan, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadelemizin şahitleri olarak yaşayacak

TBMM Başkanı Şentop "Bugün kutlu fethin 569. yıl dönümünde, ülkemiz ve milletimiz için kurduğu hayallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmeyen Cumhurbaşkanımızın öncülüğüyle toprağa dikilen her fidan, mücadelemizin şahitleri olarak yaşayacak" dedi.

Ertuğrul Subaşı   | 29.05.2022
Şentop: Toprağa dikilen her fidan, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadelemizin şahitleri olarak yaşayacak

TBMM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 29 Mayıs'ın hedefini müjdelemiş bir şehre kilitlenmiş bir gencin inancının, hayalinin ve azminin dünyayı değiştirdiği, yeni çağları açtığı bir gün olduğunu belirtti.

Fatih Sultan Mehmet için "Dehasını, dünyaya farklı bakışı, merakı ve heyecanıyla büyüten bir gençten, yaşadığı toprakların çok ötesinde ufku rönesansı aşan doğunun ve batının hükümdarı olan münevver bir cihangir. Hakan'ül Bahreyn Sultan'ül Berreyn İki Denizin Hakanı İki Karanın Sultanı, Ebu'l-Feth, Kayser-i Rum, cihan fatihi Fatih Sultan Mehmet Han…" ifadelerini kullanan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Merak etmek, okumak, düşünmek ve harekete geçmek üzere olan bu eşsiz ve benzersiz hayatı öğrenmek, tarihimizden gelen kodlarımızı geleceğe taşımamızda her birimiz için ilham kaynağı olacaktır.

Aziz Milletimiz, ümidimizin çiçekleri, ikbal ışığımız çocuklarımız, gençlerimiz... Hiçbir şeyin imkansız olmadığını, her şeyin inanç ve irade ile mümkün olduğunu hayatlarıyla öğretenlerin ufukları, ufkumuz olsun. Hayallerinize engel olmak isteyenlere asla müsaade etmeyin. Hedeflerinizi ciddiye almayanları duymayın, mücadeleden vazgeçmeyin.

Bugün kutlu fethin 569. yıl dönümünde, ülkemiz ve milletimiz için kurduğu hayallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğüyle toprağa dikilen her bir fidan, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadelemizin şahitleri olarak yaşayacaklardır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı

Benzer haberler

Şentop: Toprağa dikilen her fidan, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadelemizin şahitleri olarak yaşayacak

Şentop: Toprağa dikilen her fidan, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadelemizin şahitleri olarak yaşayacak

Meclis, TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi için mesaisini sürdürecek

'Füreya Koral Sergisi' ziyarete açıldı

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Şentop: 27 Mayıs Darbesi millet ve Türkiye düşmanlarının kininin eseridir

TBMM Başkanı Şentop: 27 Mayıs Darbesi millet ve Türkiye düşmanlarının kininin eseridir
Ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

Ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı