Dolar
18.24
Euro
18.20
Altın
1,696.68
ETH/USDT
1,599.00
BTC/USDT
19,972.00
BIST 100
3,446.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Şentop, İrlanda Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Ortak Komitesi Başkanı Flanagan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İrlanda Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Ortak Komitesi Başkanı Charles Flanagan ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 14.09.2022
Şentop, İrlanda Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Ortak Komitesi Başkanı Flanagan'ı kabul etti

TBMM

Şentop, Meclis'teki kabulünde, Türkiye ve İrlanda'nın uzun yıllara dayanan ikili ilişkilere sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birçok alanda iyi olan ilişkilerin ekonomi, eğitim, bilim-teknoloji, sağlık gibi alanlarda daha da geliştirilebileceğini belirten Şentop, parlamentolar arası ilişkilerin de daha ileri seviyeye çıkartılabileceğini ifade etti.

Görüşmede, küresel ve bölgesel konularda değerlendirmelerde bulunan Şentop, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadelesini devam ettirdiğini, bulunduğu coğrafya itibarıyla terör konusunda ağır bedeller ödeyerek yaşadığını kaydetti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye gibi ülkelerde farklı isimler altında faaliyet göstermesinin aldatıcı olduğuna dikkati çeken Şentop, PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde tutulması konusunda İrlanda'nın desteğini istedi.

Sadece PKK değil, kullandığı YPG, SDG gibi farklı isimlerin de terör listesinde olması gerektiğini vurgulayan Şentop ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ konusunda da uyarılarda bulundu.

Şentop, Türkiye'nin kaçan örgüt üyeleriyle ilgili mücadelesini yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürdürdüğünü belirtti.

AB ülkelerinin Kıbrıs'ta Türk tarafını yok sayan yaklaşımının çözümü zorlaştırdığını ifade eden Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sunduğu önerilerin desteklenmesini istedi.

Görüşmede, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldığını bildirdi
İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Sosyal Konut Projesi'ne ilk günde başvuru sayısı 785 bine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Moskova'da "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli

Benzer haberler

Şentop, İrlanda Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Ortak Komitesi Başkanı Flanagan'ı kabul etti

Şentop, İrlanda Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Ortak Komitesi Başkanı Flanagan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Şentop: Yunanistan'ın söylemleri ve eylemleri, bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına ilişkin taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına ilişkin taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop, Finlandiya ve İsveç'teki mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Finlandiya ve İsveç'teki mevkidaşlarıyla görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet