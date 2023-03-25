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Politika

Şentop Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı kınadı.

Gazi Nogay  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Şentop Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan aşağılık saldırıyı ve bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınadığını belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, "İslam'ın en temel değerlerine ve Müslümanlara saldırarak açıkça savaş açanlara karşı yasal süreçlerin başlatılması için başta Danimarka makamları olmak üzere uluslararası yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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