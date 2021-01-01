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Politika

Şentop: Ayasofya'nın açılışını 'hatırlamak istemediğimiz' olaylar arasında sayan zihniyet hangi topraklara ait olabilir?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.

Sinan Uslu   | 01.01.2021
Şentop: Ayasofya'nın açılışını 'hatırlamak istemediğimiz' olaylar arasında sayan zihniyet hangi topraklara ait olabilir?

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.

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